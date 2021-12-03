نقل وملاحة

السيسي يتفقد عددا من مشروعات شبكة الطرق الجديدة اليوم

الرئيس يُشدد على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور الجديدة
محمود محسن 5:57 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 5:57 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة / السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة / السويس خاصة عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

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كما تفقد الرئيس السيسي أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

وتابع الرئيس مع المسئولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

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وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، ان السيسي توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء مروره، واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

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بقلم محمود محسن

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