السيسي يتفقد سير الأعمال الجارية لربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد ظهر اليوم الجمعة ، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري، والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، وليختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة، ويخفف الضغط على محور القاهرة / السويس.

كما تفقد أعمال تطوير طريق الاوتستراد بدايهً من أسفل كوبري مطار القاهرة حتي كوبري المشير أبو غزاله للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتي كوبري الصاعقة، وذلك بواقع ٧ حارات مرورية لكل اتجاه.

وتابع الرئيس مع السادة المسؤولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشددا على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكباري الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدي الزمني المستقبلي، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

موجها في هذا الإطار بالالتزام بالمبادئ الاساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور علي مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق اكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.