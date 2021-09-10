لايف

السيسي يتفقد سير الأعمال الجارية لربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع (صور)

والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة
أحمد إسماعيل 10:38 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21 10:38 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد ظهر اليوم الجمعة ، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري، والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، وليختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة، ويخفف الضغط على محور القاهرة / السويس.

اقرأ أيضا  السيسي: لن نسمح بدخول بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022 (فيديو)

كما تفقد أعمال تطوير طريق الاوتستراد بدايهً من أسفل كوبري مطار القاهرة حتي كوبري المشير أبو غزاله للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتي كوبري الصاعقة، وذلك بواقع ٧ حارات مرورية لكل اتجاه.

وتابع الرئيس مع السادة المسؤولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشددا على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكباري الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدي الزمني المستقبلي، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

اقرأ أيضا  حبس مروج شائعة عن طرق سيدتين المنازل ورش مادة مخدرة لسرقة أصحابها

موجها في هذا الإطار بالالتزام بالمبادئ الاساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور علي مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق اكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

ملف الكاتب أحمد إسماعيل

اقرأ أيضاً

مصدر أمني ينفي هجوم إرهابي على كمين بشمال سيناء

أماني عوض 12:08 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

«الصحة»: تشكيل لجنة مكبرة من العلاج الحر للتحقيق في واقعة «فيديو الطبيب»

المرسي عزت 9:27 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 32

عصام عميرة 6:14 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

سحب 3248 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني ورفع 45 سيارة متهالكة خلال يوم

أماني عوض 4:24 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

ضبط 54 قطعة أثرية أثناء تنقيب شخص أسفل منزله في أسيوط

أماني عوض 3:40 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

خلافات تجارية تتسبب في خطف «عم» لنجل شقيقه بالقليوبية.. والأمن يحرره

أماني عوض 3:28 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21