السيسي يتفقد تطوير محاور وطرق شرق القاهرة ويطلع على معدلات التنفيذ (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدة محاور وطرق جديدة بمنطقة شرق القاهرة.

واطلع على محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاؤهه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه ويشتمل على عدد ٦ كباري سيارات وعدد ٥ كبارى مشاه.

ويربط المحور طرق الاسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الاسكندرية الصحراوي، الامر الذي يمثل شريان مرورى جديد سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيراً من الوقت خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.

كما تفقد الرئيس السيسي كذلك أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذي يحتوي على عدد ٢ کوبری دوران لتيسير الحركة المرورية في المنطقة السكنية المحيطة امتدادا الى حي مدينة نصر مع توسعة طريق الأوتوستراد ليصبح ٦ حارة مرورية لكل إتجاه وكذلك توسعة شارع عبد الحميد بدوى ليصبح ٦ حارة مرورية لكل اتجاه وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.