السيسي يتفقد تطوير الخدمات بقرية غرب سهيل في أسوان (فيديو)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين، بجولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.



وتفقد الرئيس السيسي السوق السياحي بالقرية تشجيعا لشبابها على مواصلة الترويج للسياحة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.



كما أثنى الرئيس السيسي على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، مشيرا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه جار العمل حاليا في 52 مركزا في 20 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم إدراجه مؤخرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بعد زيارته لقرية غرب أسوان.



وتضمنت جولة الرئيس السيسي بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل تفقد السوق السياحي حيث استقبله أهل غرب سهيل بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية وعرض قدمه أطفال غرب سهيل ومجموعة أخرى من العروض النوبية المتنوعة.



وتفقد الرئيس السيسي السوق التجارية بقرية غرب سهيل حيث التقى مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.



كما حرص الرئيس السيسي على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول الرئيس وجبة الغذاء معهم، من أكلات نوبية أساسية كالعسل والفطير.