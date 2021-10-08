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السيسي يتفقد امتداد وصلة أم القمر الرابطة بين طريق القاهرة والإسماعيلية والسويس (صور)

بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم
المال - خاص 7:46 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 7:46 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة / الإسماعيلية وطريق القاهرة / السويس حتى طريق العين السخنة، وطريق خدمة المحاجر بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم.

ويهدف طريق أم القمر إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

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كما تفقد الرئيس كذلك الكوبري المار أعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق القطامية / العين السخنة، وتوقف لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع جاء بها: “خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين”.

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بقلم المال - خاص

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