سيـــاســة

السيسي يتفقد اليوم أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى (صور)

وذلك لتحرير وتسهيل الحركة المرورية داخل تلك المناطق، وكذلك وصولًَا لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.
هيثم سمير 7:57 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 7:57 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يتفقّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى التي تربط منطقة شرق القاهرة من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة، ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. وقد توقّف سيادته لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم الذي يربط بين محور شنزو آبي والقاهرة الجديدة، مرورًا بمحور نجيب محفوظ؛ وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي وسير الأعمال.

اقرأ أيضا  السيسي يهنئ قيس سعيد بتشكيل الحكومة ويؤكد دعم مصر لكافة خطوات الحفاظ على تونس

كما قام سيادته كذلك بالمرور على عدد من المحاور الجاري تطويرها حاليًّا في منطقة القاهره الجديدة، وهي محور مصطفى كامل، محور يوسف السباعي، محور طه حسين، ومحور السادات، والذي يحتوي على 3 أعمال صناعية وكباري سيارات؛

وذلك لتحرير وتسهيل الحركة المرورية داخل تلك المناطق، وكذلك وصولًَا لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضا  «إيجيترانس» تفوز بنقل عربات قطار العاصمة الإدارية - العاشر

وقد اطلع كذلك الرئيس السيسي على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاور الجديدة؛ وذلك لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوى ‏الشريف

أحمد اللاهوني 5:14 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

بيان عاجل في البرلمان بسبب واقعة العثور على لقاحات كورونا بإحدى الترع

ياسمين فواز 4:47 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي بدمشق لبحث تسوية الأزمة السورية

سمر السيد 11:29 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

الخارجية: نتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان ونأسف لما شهدته من أحداث اليوم

سمر السيد 11:14 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

إعلام النواب تطالب توعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب

ياسمين فواز 9:22 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

المدعي العام الإيطالي: مصر أعاقت التحقيق في مقتل جوليو ريجيني

أيمن عزام 8:39 م, الخميس, 14 أكتوبر 21