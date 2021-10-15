السيسي يتفقد اليوم أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى (صور)

وذلك لتحرير وتسهيل الحركة المرورية داخل تلك المناطق، وكذلك وصولًَا لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

يتفقّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى التي تربط منطقة شرق القاهرة من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة، ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. وقد توقّف سيادته لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم الذي يربط بين محور شنزو آبي والقاهرة الجديدة، مرورًا بمحور نجيب محفوظ؛ وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي وسير الأعمال.

كما قام سيادته كذلك بالمرور على عدد من المحاور الجاري تطويرها حاليًّا في منطقة القاهره الجديدة، وهي محور مصطفى كامل، محور يوسف السباعي، محور طه حسين، ومحور السادات، والذي يحتوي على 3 أعمال صناعية وكباري سيارات؛

وذلك لتحرير وتسهيل الحركة المرورية داخل تلك المناطق، وكذلك وصولًَا لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد اطلع كذلك الرئيس السيسي على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاور الجديدة؛ وذلك لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.