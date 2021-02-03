سيــارات

السيسي يتفقد المركبات متعددة الاستخدام لمكافحة الإرهاب (صور)

تفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة
المال - خاص 5:01 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 5:01 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن التفقد يأتي استمراراً لمتابعة الرئيس السيسي لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، واطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

اقرأ أيضا  محافظ أسيوط يعلن اعتماد 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف

كما استمع الرئيس إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات، بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

فولكسفاجن تخطط لتطوير برمجيات السيارات ذاتية القيادة بمفردها

أحمد فراج 11:40 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

أسعار ومواصفات سيارات «بروتون إكسورا» موديل 2020 (صور)

المال - خاص 2:56 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

الاتحاد الأوروبى يتجه نحو الاعتماد الكلي على الشاحنات خالية الانبعاثات بحلول 2040

أحمد شوقي 11:07 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

لتصل إلى 26.4 ألف مركبة.. نموًا فى مبيعات الأتوبيسات خلال 2020%29.6

المال - خاص 10:48 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

من يناير حتى أكتوبر 2020 .. واردات السيارات تسجل 3 مليارات دولار

أحمد عوض 10:33 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

مبيعات السيارات المجمعة تهبط 5% خلال 2020 (جراف)

أحمد عوض 9:20 م, الأثنين, 1 فبراير 21