السيسي يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم ويتابع التأهيل البدنى للطلاب

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب، والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.



وشاهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يقوم الطلبة بأدائهـا بشكل يومي خـلال تواجدهم بالكلية، أظهـرت مـدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية، حيث أشاد الرئيس بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية.

كما التقى الرئيس السيسي بعدد من طلبة الكلية الحربية، وناقشهم في العديد من الموضوعات، واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية، والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية، ليكونوا أجيالاً قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.