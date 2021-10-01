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السيسي يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائري والمحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة (صور)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن السيسي تفقد أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع…

محمود خاطر 5:13 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 5:13 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن السيسي تفقد أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد.

وأشار إلى أن الجولة شملت كذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

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كما تفقد الرئيس سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 8 حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية.

وولفت إلى أن السيسي توقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.

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بقلم محمود خاطر

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