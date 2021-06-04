نقل وملاحة

السيسي يتفقد أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (صور)

توقف الرئيس السيسي ليناقش المسئولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري
المال - خاص 5:34 م, الجمعة, 4 يونيو 21 5:34 م, الجمعة, 4 يونيو 21

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد ١٠٦ كيلو مترات.

وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج.

 فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنيين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

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وتوقف الرئيس السيسي ليناقش المسئولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوى على النيل ليصبح ٨ حارات لكل اتجاه بدلاً من ٤ حارات.

 وتابع السيسي سير الأعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية.

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كما تفقد الرئيس كذلك عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الاسمارات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.

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بقلم المال - خاص

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