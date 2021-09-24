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السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية

من منطقة محور جيهان السادات حتي محور شبرا بنها الحر
هاني جميعي 6:57 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 6:57 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم الجمعة اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري خاصة قطاع القوس الشرقي من منطقة محور جيهان السادات حتي محور شبرا بنها الحر.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات علي مدار الساعة حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.

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واطلع الرئيس السيسي على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مروراً بمناطق محور الفريق العصار وصولاً الى محور شبرا / بنها الحر الذي احدث نقلة نوعية في انهاء الكثافات المرورية التى كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

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واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  أن الرئيس حرص علي التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية مؤكدًا سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

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بقلم هاني جميعي

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