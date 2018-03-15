السيسي يتفقد أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد.. السبت

نادية صابر:علمت "المال" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بجولة تفقدية لأعمال تنفيذ الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، السبت القادم.وأكدت مصادر مطلعة، أن هيئة قناة السويس أنهت دائرة الدوران الجنوبية بقطر 950 مترا وعمق 18.5 متر، والممر الملاحي لخدمة حركة السفن القادمة لميناء شرق بورسعيد.وأوضح

نادية صابر:

علمت “المال” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بجولة تفقدية لأعمال تنفيذ الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، السبت القادم.

وأكدت مصادر مطلعة، أن هيئة قناة السويس أنهت دائرة الدوران الجنوبية بقطر 950 مترا وعمق 18.5 متر، والممر الملاحي لخدمة حركة السفن القادمة لميناء شرق بورسعيد.

وأوضحت أن أعمال التكريك والتعميق قامت بها كراكات هيئة قناة السويس، دون الاستعانة بكراكات أجنبية.

وشملت عملية تطوير ميناء شرق بورسعيد – أحد موانيء الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة – إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلو مترات، بواقع 3 كيلو أرصفة بالشرق، و2 كيلو بالغرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأعلن تقرير سابق للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن الموقف التنفيذي لمخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد يتضمن مرحلتين، تهدف الأولي إلي إنشاء أرصفة بطول 4650 مترا للحاويات وبضاعة عامة، وصب جاف وسائل، وحفر وتكريك الحوض الجديد بطول 2030 مترا وعرض 550 مترا، ودائرة دوران خارجية بقطر 950 مترا، بإجمالي كميات تكريك تصل إلي 40 مليون متر مكعب.

وتهدف المرحلة الثانية إلى استكمال الأرصفة بطول 5040 مترا، واستكمال حفر وتكريك الحوض الجديد بطول 2470 مترا، وكذلك تكريك دائرة الدوران الداخلية بقطر 870 مترا.

يذكر أن مساحة منطقة شرق بورسعيد 160 مليون كم مربع، تشمل المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجيستية، والمزارع السمكية، وأنفاق جنوب بورسعيد، ويشمل الميناء أرصفة بحرية بطول 10 كم، ودائرة دوران ومجرى مائي وقناة اقتراب.



