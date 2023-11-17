السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بمنطقة كورنيش النيل

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي.

واستمع الرئيس السيسي – خلال الجولة التفقدية – إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد، جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولاً إلى كورنيش النيل.

وأوضح القائمون على المشروع أنه يتم ربط منطقة كورنيش النيل ومتحف الحضارات عبر كوبري لربط القادم من القاهرة الجديدة بمحور عمر سليمان أو محور سميرة موسى مرورًا بمنطقة المقطم مرورًا بمحور ياسر رزق مرورًا بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي أعلى الاوتوستراد ثم شارع الفسطاط بمرورها بكوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولاً إلى كورنيش النيل بمصر القديمة.

وأضاف القائمون على المشروع أنه سيتم استكمال العمل عبر محور 3 يوليو، وأنه تم الانتهاء من تطوير كوبري اثر النبي؛ للإسهام في حل الأزمة المرورية بالمنطقة كما تم الانتهاء من وضع اللوحات الإرشادية.

كما تم تطوير منطقة الكورنيش ليكون الطريق 5 حارات مرورية في كل اتجاه في المنطقة من مصر القديمة حتى التقاطع مع الطريق الدائري وتم توسيع كوبري توسعة يعبر نهر النيل بطول 300 متر.

واطمأن الرئيس السيسي على سير العمل في المشروع، واستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين الفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بمنطقة الفسطاط.

وأوضح القائمون على المشروع أن منطقة الفخارين يتم تطويرها وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي؛ لتعظيم قيمة المنطقة، وتم ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس الوزراء ليكون تطويرًا شاملاً.