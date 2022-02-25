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السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي (صور)

الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع، مرورًا بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولًا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي
المال - خاص 9:49 م, الجمعة, 25 فبراير 22 9:49 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي، الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع، مرورًا بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولًا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلا عن مشروع «الماظة بارك» لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي، وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

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وحرص الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة اعلى كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد، موجها بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان.

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بقلم المال - خاص

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