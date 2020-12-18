السيسي يتفقد أعرض طريق في الشرق الأوسط (صور)

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الاوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلومتر وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

واوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و١٥ مايو، وحلوان، و٦ أكتوبر.

وتم تصميم الطريق طبقا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعيلية الزراعي، أنشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الإسماعلية الصحراوي، القاهرة السويس طرق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبوراً بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات، طريق الاسكندرية الصحراوي، محور الضبعة.

وذلك بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فضلاً عن انه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.

وتوقف الرئيس السيسي أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين عند أحد المواقع علي الطريق الدائري الأوسطي لمتابعة سير الاعمال والموقف التنفيذي الراهن للانشاءات، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال طبقاً لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.