نقل وملاحة

السيسي يتفقد أعرض طريق في الشرق الأوسط (صور)

الطريق الدائري الاوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة
المال - خاص 6:59 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 6:59 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الاوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلومتر وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 15-12-2020

واوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و١٥ مايو، وحلوان، و٦ أكتوبر.

 وتم تصميم الطريق طبقا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعيلية الزراعي، أنشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الإسماعلية الصحراوي، القاهرة السويس طرق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبوراً بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات،  طريق الاسكندرية الصحراوي،  محور الضبعة.

اقرأ أيضا  البرلمان يقر اتفاقية تصميم وإنشاء الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر رسميا

 وذلك بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فضلاً عن انه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.

وتوقف الرئيس السيسي أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين عند أحد المواقع علي الطريق الدائري الأوسطي لمتابعة سير الاعمال والموقف التنفيذي الراهن للانشاءات، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال طبقاً لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.

اقرأ أيضا  الصحة: فحص 6 ملايين طالب بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزير القوى العاملة يلتقي صيادي بورسعيد غدًا لبحث مشاكلهم

أماني العزازي 7:40 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

«مصر للطيران» تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ عودة الحركة في يوليو الماضي غدا

دعاء محمود 5:39 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم 19 سفينة

أماني العزازي 4:57 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 18-12-2020

مدحت إسماعيل 12:27 ص, الجمعة, 18 ديسمبر 20

وزير النقل يكرم أوائل شهادات الدبلومات الفنية بمعهد وردان

مدحت إسماعيل 2:53 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

موانئ بورسعيد تتداول 16 سفينة اليوم

أماني العزازي 2:12 م, الخميس, 17 ديسمبر 20