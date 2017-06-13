السيسي يتعهد بوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاداً

وكالات:أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن حكومته تبذل جهودا وفق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، التي ستضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصادا في العالم بحلول عام 2030. وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال قمة تنظمها ألمانيا لـمجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا، في العاصمة الألمان

وكالات:

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن حكومته تبذل جهودا وفق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، التي ستضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصادا في العالم بحلول عام 2030.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال قمة تنظمها ألمانيا لـمجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا، في العاصمة الألمانية برلين، تحت شعار الاستثمار في مستقبل مشترك، ان استراتيجية التنمية المستدامة لـمصر ترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية، وتعظيم الامكانيات، والتغلب على المعوقات على أساس علمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر.

وأضاف أن مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للاصلاح الاقتصادي يرتكز على محاور رئيسة في مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية، مؤكدا أن مصر تحرص على طرح رؤى وطموحات الدول النامية، ودفع عملية التنمية في القارة الافريقية. وذكر السيسي أن استمرار الصراعات في العالم وتنامي الارهاب يستدعي تعزيز الجهد الدولي لرفع كفاءة هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية واستحداث آليات جديدة لتحقيق التنمية والرخاء.

وأكد أن مصر تعول على مبادرة ألمانيا، القائمة على خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية بهدف خلق مناخ موات لجذب الاستثمارات الى افريقيا بشكل مستدام لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والتقى السيسي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على هامش القمة.