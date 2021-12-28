السيسي يتعهد بالعمل مع الحكومة على تغيير الواقع إلى الأفضل

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، للمصريين، بالعمل مع الحكومة على تغيير الواقع في مصر إلى الأفضل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال الرئيس السيسي - في كلمة ختامية خلال احتفال فني أقيم مساء اليوم على…

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، للمصريين، بالعمل مع الحكومة على تغيير الواقع في مصر إلى الأفضل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي – في كلمة ختامية خلال احتفال فني أقيم مساء اليوم على المسرح الروماني بمحافظة أسوان، عقب تدشين مدينة أسوان الجديدة ضمن فعاليات (أسبوع الصعيد) – إن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في محافظات الصعيد، تعد خطوة من بين ألف خطوة؛ تطمح إليها الدولة، مستقبلا.

وكلف الرئيس السيسي، وزارات الدفاع والداخلية والإسكان بإنجاز مشروع الهوية البصرية، لتقديمه هدية لمحافظة أسوان، في عيدها القومي الذي يصادف 15 يناير المقبل، وذلك في تعقيبه على ما شاهده من عرض بصري، قدمه فريق من الجامعة الألمانية لمشروع الهوية البصرية لمدينة أسوان.

كما كلف الرئيس السيسي، الحكومة بتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، الذي يستلزم وضع شعارات موحدة على السيارات وحافلات الركاب التي سيجرى تغييرها وكذلك المباني بمحطة سكك الحديد، والمطار وجميع المنشآت الحكومية الأخرى، وقال موجها حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “حتى لو تكلف هذا المشروع 100 مليون أو 200 مليون أو حتى 500 مليون جنيه، يجب تنفيذه”