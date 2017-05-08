السيسي يتعرف على نشاط مجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين

المال - خاص:قام عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، بزيارة مجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين، بصحبة الأمير سلمان بن حمد بن عيسي آل خليفة ولي عهد البحرين، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين البحرينيين.وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس است

المال – خاص:





قام عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، بزيارة مجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين، بصحبة الأمير سلمان بن حمد بن عيسي آل خليفة ولي عهد البحرين، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين البحرينيين.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى شرح حول أهداف وأنشطة المجلس، والذي يُعد الهيئة المسئولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويعمل المجلس مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتحديد الفرص الاستثمارية التي تسعي الحكومة البحرينية إلى تنميتها فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات التي تستفيد من المزايا التنافسية للبحرين، ولاسيما قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبدأ المجلس برنامجاً مستمراً للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، حيث لعب دوراً رئيسياً فى التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة لوضع أول استراتيجية اقتصادية وطنية والإشراف على عملية تنفيذها.