السيسي يتصل بملك البحرين ويهنئه على «خطوة السلام التاريخية» مع إسرائيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باتصال هاتفي مساء اليوم، بالشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التي قام بها

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باتصال هاتفي مساء اليوم، بالشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التي قام بها، والتي ستفتح آفاقا للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.

من جهته، أعرب الشيخ حمد بن عيسي عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس وجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، امتدادًا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الاوسط.

السيسي يثمن توافق البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات: «خطوة نحو إرساء السلام»

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد رحب بآلية التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسى فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثى الصادر من الولايات المتحدة الامريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل”.

وأضاف: “إذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية.. أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية”.

ترامب يعلن اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل بعد الإمارات «لحظة تاريخية»

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في تغريدة الجمعة عن اتفاق سلام وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والبحرين، وذلك بعد أسابيع من اتفاق مماثل أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

وقال ترامب في تغريته إن هذا “إنجاز تاريخي جديد.. دولة عربية ثانية تبرم سلامًا مع إسرائيل في 30 يومًا”.

‏وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتفقوا على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

‎ ‏من جهته، قال مستشار ترامب جاريد كوشنر إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل سيشمل تبادل فتح السفارات.

كما أعلن ‏البيت الأبيض أن الأطراف اتفقت على مواصلة جهدها للتوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وأضاف أن نتنياهو وملك البحرين عبرا عن شكرهما لدور ترمب في التوصل لاتفاق ‎ ‏بيان أميركي-بحريني-إسرائيلي يشيد بخطوة السلام التي اتخذتها الإمارات مؤخرا.