السيسي يتصل بالملك عبد الله ويؤكد دعم قراراته للحفاظ على استقرار الأردن

الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجدداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن.

وأعرب عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها أخوه الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

ومن جانبه أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.