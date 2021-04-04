سيـــاســة

السيسي يتصل بالملك عبد الله ويؤكد دعم قراراته للحفاظ على استقرار الأردن

الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق
المال - خاص 10:07 م, الأحد, 4 أبريل 21 10:07 م, الأحد, 4 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجدداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن.

وأعرب عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها أخوه الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

اقرأ أيضا  على خطى ترامب .. إدارة بايدن تنزع صفة «الأرض المحتلة»عن الضفة الغربية

ومن جانبه أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الأردن: سيطرنا بالكامل على التحركات التي قادها الأمير حمزة.. ولم نعتقل أي فرد من الجيش

المال - خاص 8:42 م, الأحد, 4 أبريل 21

الأردن يتهم ولي العهد السابق بالتخطيط لضرب استقرار البلاد بالتعاون مع جهات خارجية

المال - خاص 8:15 م, الأحد, 4 أبريل 21

تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان مع المستثمرين اليوم

ياسمين فواز 5:28 م, الأحد, 4 أبريل 21

مجلس الشيوخ يوافق علي 4 مواد من مشروع قانون صندوق الوقف الخيري

ياسمين فواز 4:42 م, الأحد, 4 أبريل 21

مجلس الشيوخ يوجه التحية للرئيس السيسي خلال افتتاح جلسته اليوم

ياسمين فواز 2:27 م, الأحد, 4 أبريل 21

أبو شقة يطالب بإضافة الأقزام إلى التعديلات المقترحة بالتنمر على ذوي الإعاقة

ياسمين فواز 2:22 م, الأحد, 4 أبريل 21