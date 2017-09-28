سيـــاســة

السيسي يتسلم رسالة من سلفاكير حول العلاقات الثنائية.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الخميس، 28 سبتمبر.أخبار مصر * السيسي يتسلم رسالة من سلفاكير حول العلاقات الثنائية*فى 4 مؤتمرات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء..الجارحى : لا زيادة فى أسعار الوقود ومتواصلون مع صندوق النقد * عبد الغفار: إطلاق قمر صناعى ب
28 سبتمبر، 2017 28 سبتمبر، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الخميس، 28 سبتمبر.

أخبار مصر 

* السيسي يتسلم رسالة من سلفاكير حول العلاقات الثنائية

*فى 4 مؤتمرات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء..الجارحى : لا زيادة فى أسعار الوقود ومتواصلون مع صندوق النقد 

* عبد الغفار: إطلاق قمر صناعى بتصميم وتصنيع مصرى عام 2020

* القومى لحقوق الإنسان يبعث 12 رسالة فى تقريره الثانى عشر

* الإرهاب أخطر أنماط الجريمة الدولية.. والجيش يسيطر تماما على سيناء

* أبوشقة: تعديلات «الإجراءات الجنائية» تستهدف تسجيل المرافعات بالمحاكم

* نقيب المحامين يطالب بميكنة جميع إجراءات التقاضى

* الأهلى يستعد لــ«النجم الساحلى» فى نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى

* هادى فهمى يعلن قائمته لانتخابات «اليد»

الأهرام

* بحضور وزراء وسفراء وممثلى الكنائس اليوم .. «ملتقى الأديان» بشرم الشيخ يوجه رسالة سلام للعالم.

* راشد: المؤشرات تؤكد عودة السياحة الفرنسية إلى مصر.

* صرف حافز إنتاج إضافى لعمال النسيج من يوليو.

* تطبيق المنظومة الإلكترونية للمتابعة الميدانية بالجيزة.

* القومى للمرأة: الارتقاء بخدمات الصحه الإنجابية.

* الإسكان: تسلمنا 4464 وحدة بمشروع «دار مصر» من الهيئة الهندسية.

* مؤتمر لمناقشة الاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية.

* تخصيص 9 مستشفيات كمعاهد صحية فنية.

*مركز قومى للطب « التجديدى » فى مصر.

* البداية بـ2000 معهد..التوسع فى إنشاء فصول رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية.

* الرقابة الإدارية توجه بإزالة 40 منزلاً على مخر سيل بالمحافظة.

* «التموين» ترجىء وقف صرف الخبز المدعم للمغتربين فى القاهرة والجيزة فقط.

* تقدم مصر 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017.

* تصنيع الخامات الدوائية بالتعاون مع «تحيا مصر» والسعودية.

*الشوربجى : ترويج المنتجات المصرية فى 6دول إفريقية.

*خالد حنفى أمينا عاما للاتحاد العربى للتجارة.

* اتحاد الكرة يجهز ملابس «روسيا 2018» تفاؤلا بالصعود.

* النصر يخشى «أنياب الذئاب».. والجيش يرفض تهديد «العميد».

 الجمهورية

* صحف أبوظبي تشيد بقمة السيسي ومحمد بن زايد.

* “مصر والإمارات معاً دائماً”.. رسمياً وشعبياً.

* البلدان قادران علي مواجهة تهديدات الإرهاب.. ومن يموله ويدعمه.

* وصية الشيخ زايد التاريخية: نهضة مصر.. نهضة للعرب جميعاً.

* شريف إسماعيل:زيادة رأسمال بنك تنمية الصادرات إلي 5 مليارات جنيه.

* وسندات دولية بـ 7 مليارات دولار.

* إنشاء وكالة الفضاء المصرية.. ومصر ستكون مركزا لتجميع الأقمار 2019.

* الإعلام والتأمين الصحي والإدارة المحلية ابرز القوانين علي الأجندة التشريعية.

* الدورة الثالثة لمجلس النواب تنطلق.. الخميس.

* وهدان: كل الملفات مفتوحة ولا خطوط حمراء في المناقشات.

*الاسكان تبدأ في تسليم “شقق” دار مصر.

* دمياط الجديدة وأكتوبر الأول والثاني في التميز والإبداع.

* “النواب” في مدينة زويل ..دعم مطلق للعلوم والأبحاث للوصول للعالمية.

* ندوات دينية وثقافية لطلاب المدارس بسوهاج.

* بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر:القوات المسلحة تنظم 3 مسابقات إبداعية وثقافية.

* الأهلي ينتقل من العاصمة إلي سوسة اليوم.

* البدري يكشف نقاط القوة والضعف في النجم الساحلي.. والضغوط تحاصر معلول.

* إستعدادا لمواجهة إنبي ..نيبوشا متعجب من إختيارات المنتخب ويحفز لاعبي الزمالك.

* مرتضي يواصل الإتصالات لنقل المباريات للدفاع الجوي.

* يتفوق علي بطل تونس بفارق 100 مليون جنيه وأكثر من 100 بطولة.

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