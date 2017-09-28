سيـــاســة

السيسي يتسلم رسالة من سلفاكير حول العلاقات الثنائية.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الخميس، 28 سبتمبر.أخبار مصر * السيسي يتسلم رسالة من سلفاكير حول العلاقات الثنائية*فى 4 مؤتمرات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء..الجارحى : لا زيادة فى أسعار الوقود ومتواصلون مع صندوق النقد * عبد الغفار: إطلاق قمر صناعى ب