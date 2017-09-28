السيسي يتسلم رسالة من سلفاكير حول العلاقات الثنائية.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الخميس، 28 سبتمبر.
أخبار مصر
* السيسي يتسلم رسالة من سلفاكير حول العلاقات الثنائية
*فى 4 مؤتمرات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء..الجارحى : لا زيادة فى أسعار الوقود ومتواصلون مع صندوق النقد
* عبد الغفار: إطلاق قمر صناعى بتصميم وتصنيع مصرى عام 2020
* القومى لحقوق الإنسان يبعث 12 رسالة فى تقريره الثانى عشر
* الإرهاب أخطر أنماط الجريمة الدولية.. والجيش يسيطر تماما على سيناء
* أبوشقة: تعديلات «الإجراءات الجنائية» تستهدف تسجيل المرافعات بالمحاكم
* نقيب المحامين يطالب بميكنة جميع إجراءات التقاضى
* الأهلى يستعد لــ«النجم الساحلى» فى نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى
* هادى فهمى يعلن قائمته لانتخابات «اليد»
الأهرام
* بحضور وزراء وسفراء وممثلى الكنائس اليوم .. «ملتقى الأديان» بشرم الشيخ يوجه رسالة سلام للعالم.
* راشد: المؤشرات تؤكد عودة السياحة الفرنسية إلى مصر.
* صرف حافز إنتاج إضافى لعمال النسيج من يوليو.
* تطبيق المنظومة الإلكترونية للمتابعة الميدانية بالجيزة.
* القومى للمرأة: الارتقاء بخدمات الصحه الإنجابية.
* الإسكان: تسلمنا 4464 وحدة بمشروع «دار مصر» من الهيئة الهندسية.
* مؤتمر لمناقشة الاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية.
* تخصيص 9 مستشفيات كمعاهد صحية فنية.
*مركز قومى للطب « التجديدى » فى مصر.
* البداية بـ2000 معهد..التوسع فى إنشاء فصول رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية.
* الرقابة الإدارية توجه بإزالة 40 منزلاً على مخر سيل بالمحافظة.
* «التموين» ترجىء وقف صرف الخبز المدعم للمغتربين فى القاهرة والجيزة فقط.
* تقدم مصر 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017.
* تصنيع الخامات الدوائية بالتعاون مع «تحيا مصر» والسعودية.
*الشوربجى : ترويج المنتجات المصرية فى 6دول إفريقية.
*خالد حنفى أمينا عاما للاتحاد العربى للتجارة.
* اتحاد الكرة يجهز ملابس «روسيا 2018» تفاؤلا بالصعود.
* النصر يخشى «أنياب الذئاب».. والجيش يرفض تهديد «العميد».
الجمهورية
* صحف أبوظبي تشيد بقمة السيسي ومحمد بن زايد.
* “مصر والإمارات معاً دائماً”.. رسمياً وشعبياً.
* البلدان قادران علي مواجهة تهديدات الإرهاب.. ومن يموله ويدعمه.
* وصية الشيخ زايد التاريخية: نهضة مصر.. نهضة للعرب جميعاً.
* شريف إسماعيل:زيادة رأسمال بنك تنمية الصادرات إلي 5 مليارات جنيه.
* وسندات دولية بـ 7 مليارات دولار.
* إنشاء وكالة الفضاء المصرية.. ومصر ستكون مركزا لتجميع الأقمار 2019.
* الإعلام والتأمين الصحي والإدارة المحلية ابرز القوانين علي الأجندة التشريعية.
* الدورة الثالثة لمجلس النواب تنطلق.. الخميس.
* وهدان: كل الملفات مفتوحة ولا خطوط حمراء في المناقشات.
*الاسكان تبدأ في تسليم “شقق” دار مصر.
* دمياط الجديدة وأكتوبر الأول والثاني في التميز والإبداع.
* “النواب” في مدينة زويل ..دعم مطلق للعلوم والأبحاث للوصول للعالمية.
* ندوات دينية وثقافية لطلاب المدارس بسوهاج.
* بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر:القوات المسلحة تنظم 3 مسابقات إبداعية وثقافية.
* الأهلي ينتقل من العاصمة إلي سوسة اليوم.
* البدري يكشف نقاط القوة والضعف في النجم الساحلي.. والضغوط تحاصر معلول.
* إستعدادا لمواجهة إنبي ..نيبوشا متعجب من إختيارات المنتخب ويحفز لاعبي الزمالك.
* مرتضي يواصل الإتصالات لنقل المباريات للدفاع الجوي.
* يتفوق علي بطل تونس بفارق 100 مليون جنيه وأكثر من 100 بطولة.