السيسي يتسلم دعوة للمشاركة بقمة المناخ COP28 في دبي (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وتسلم الرئيس خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.