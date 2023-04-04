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السيسي يتسلم دعوة للمشاركة بقمة المناخ COP28 في دبي (صور)

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بحضور سامح شكري وزير الخارجية

السيسي يتسلم دعوة للمشاركة بقمة المناخ COP28 في دبي (صور)
المال - خاص

المال - خاص

6:04 م, الثلاثاء, 4 أبريل 23

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وتسلم الرئيس خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.

جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
المال - خاص

المال - خاص

6:04 م, الثلاثاء, 4 أبريل 23