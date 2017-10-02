السيسي يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا

المال ـ خاص:تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد ستة عشر سفيراً جديدا هم: تشاينارونج كيراتيوتفونج سفير تايلاند، ورافائيل فينتيميا شيريبوجا سفير الإكوادور، وارمان إساغالييف سفير كازاخستان، وإدواردو أنطونيو فاريلا سفير الأرجنتين، وستيفان روماتيه سفير فرنسا، وبول جارنييه سفير س

المال ـ خاص:

تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد ستة عشر سفيراً جديدا هم: تشاينارونج كيراتيوتفونج سفير تايلاند، ورافائيل فينتيميا شيريبوجا سفير الإكوادور، وارمان إساغالييف سفير كازاخستان، وإدواردو أنطونيو فاريلا سفير الأرجنتين، وستيفان روماتيه سفير فرنسا، وبول جارنييه سفير سويسرا، وزادا ماهامان بشير سفير النيجر، وبول أوكووه سفير غانا، وتوميسلاف بوسنجاك سفير كرواتيا، ويان ثيسلف سفير السويد، وشون اوريجن سفير أيرلندا، وجيامباولو كانتينى سفير إيطاليا، وجيس داتون سفير كندا، ولويس راؤل لوبيث سفير جواتيمالا، وعطاء أفندي سفير جمهورية القمر المتحدة، وشاريوف أوراز محمد آتاجانوفيش سفير تركمانستان.

ورحب الرئيس بالسفراء الجُدد، وتمني لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.