السيسي يتبادل تهاني عيد الأضحى مع رئيس فلسطين وملك الأردن

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت تهاني عيد الأضحى مع رئيس فلسطين محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بياينين إن الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتوجه الرئيس الفلسطيني بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه للرئيس محمود عباس، متمنياً للشعب الفلسطيني الشقيق كل الخير والاستقرار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة الأردن الشقيق بكل التقدم والازدهار.

وأعرب الملك عبد الله بن الحسين خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً، داعياً أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.