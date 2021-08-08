سيـــاســة

السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1443 هـ.
المال - خاص 11:45 م, الأحد, 8 أغسطس 21 11:45 م, الأحد, 8 أغسطس 21

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تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1443 هـ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

السيسي يسأل الله عز وجل أن يجعل العام الهجري عام خير وبركة

وأعرب رئيس الجمهورية في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية وأخلص تمنياته الأخوية بالعام الهجري الجديد سائلًا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة تتحقق فيه الطموحات والتطلعات إلى مستقبل أفضل وغدٍ مشرق لجميع الشعوب الإسلامية وأن يعيده عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1443 هـ.

وأعرب السيسي ، في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه الأخوية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة تتحقق فيه الطموحات والتطلعات إلى مستقبل أفضل وغدٍ مشرق لجميع الشعوب الإسلامية وأن يعيده عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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وجاء في برقياته: “الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري 1443 هـ، وأدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار وأن تحقق فيه أمالنا وطموحاتنا وأن ينعم على مصر الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار مع أطيب تمنياتي بعام هجري سعيد وكل عام وأنتم بخير”.

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وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات تهنئة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته ولمصرنا العزيزة بالمزيد من الرفعة والرخاء.

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بقلم المال - خاص

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