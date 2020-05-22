السيسي يتبادل التهاني مع رؤساء وملوك الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتصالات الهاتفية اليوم مع رؤساء وملوك الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فقد أجرى اتصالا هاتفيا بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً لمصر والشعبين الصديقين كل خير وبركة وسلام.

كما تم تناول خلال الاتصال عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين، وكذلك التباحث حول بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الرئيس السيسي يتبادل التهنئة هاتفياً مساء اليوم مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الامن والسلام والتقدم.

من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب العاهل الاردني عن خالص امتنانه للرئيس عن هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر كل الخير والازدهار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني”.

تناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.

كما قدم الرئيس له التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، ومن جانبه بادل الفريق اول عبد الفتاح البرهان السيد الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار.

وقدم التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال اتصال تليفوني، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بالخير والاستقرار.

وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن خالص امتنانه للرئيس، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

واتصل الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً صباح اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وقد أعرب الرئيس الفلسطيني من جانبه عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعبا كل سلام وتقدم وازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً سيادته للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وامن وسلام.

من جانبه اعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة وبادل السيد الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبا.

وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم باتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنياً لتونس الشقيقة كل سلام وامن واستقرار.

ومن جانبه اعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

وتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم.

وقد أعرب الرئيس عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للأردن الشقيق حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

كما تلقى الرئيس صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعرب خلاله عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبًا بتحقيق التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة، متمنياً للعراق الشقيق تحقيق الأمن والاستقرار.

كما تناول الاتصال بحث عدد من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم التوافق علي تفعيل آليات التعاون بين البلدين وتعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والطبية والامنية.