السيسي يتابع نشاط هيئة قناة السويس ومعدلات حركة الملاحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس، واطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد، وكذا جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين خاصة وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” لبحث سبل التعاون مع الجانب الياباني فيما يخص نشاط هيئة قناة السويس.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية.