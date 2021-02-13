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السيسي يتابع موقف تنظيم التداخل بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي

تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية
هيثم سمير 5:33 م, السبت, 13 فبراير 21 5:33 م, السبت, 13 فبراير 21

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استعرض اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة عدد من أنشطة وزارتي الأوقاف والزراعة، والموقف الخاص بتنظيم التداخل بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية.

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كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات في مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه في هذا السياق بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة، وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.

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كما شهد الاجتماع عرض محاور المشروع القومي للتوسع الأفقي للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، ولا سيما في مناطق وسط وشمال سيناء، وتوشكي، والحمام، وغرب المنيا.

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها على مستوى الجمهورية، وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.

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بقلم هيثم سمير

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