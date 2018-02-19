السيسي يتابع مع سيمنز مستجدات تنفيذ محطات الكهرباء الثلاث

المال -خاص استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" الألمانية، وبحضور السيد الدكتور، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد الدكتور/ هاني عازر. وصرح السفير/ بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن التقدير لما حققته ا

المال -خاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنز” الألمانية، وبحضور السيد الدكتور، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد الدكتور/ هاني عازر.

وصرح السفير/ بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن التقدير لما حققته الشركة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، بما يجعلها شريكاً هاماً لمصر في التنمية

وأشار إلى تطلع مصر لتطوير الشراكة القائمة مع “سيمنز” في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها لما تمثله شركة “سيمنز” من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة.

كما أشاد بالتعاون القائم مع “سيمنز” في مجال التدريب الفني، مؤكداً حرص مصر على الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في هذا المجال أخذاً في الاعتبار خبرتها الناجحة في العمل بالسوق المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جو كايزر أكد اعتزاز شركة “سيمنز” بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخ “سيمنز” سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها وكذا التكلفة ومعايير الأمان والسلامة المطبقة

وأشاد جو كايزر بالشركات المصرية التي تعاونت مع “سيمنز” في مشروعاتها بمصر من حيث الخبرة والكفاءة وسرعة الأداء.

وأطلع رئيس شركة سيمنز الرئيس على الموقف التنفيذي لمحطات توليد الكهرباء الثلاث، مؤكداً أن عملية التنفيذ تتم وفقاً للجدول الزمني المحدد، وأنه سيتم بحلول نهاية يونيو 2018 الانتهاء من توليد 14.4 جيجاوات من المحطات الثلاث.

كما استعرض “كايزر” الجهود التي تقوم بها الشركة لتدريب الكوادر المصرية في مجالات الكهرباء والإلكترونيات، لافتاً إلى بدء الشركة في إنشاء مركز لها للتدريب المهني في مصر، فضلاً عن المساهمة في تطوير معهد للتعليم الصناعي من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج.

وذكر السفير/ بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مقترح إنشاء جامعة للشركة باسم “فيرنر فون سيمنز” بمصر، لتكون أول جامعة تقيمها سيمنز في العالم من أجل تخريج كوادر متخصصة بشهادات معتمدة وفقاً لأعلي المعايير الدولية في المجالات التي تتخصص بها الشركة، مثل التكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات، وبما يساهم في إعداد وتأهيل عناصر مصرية مؤهلة ومدربة وفقاً لأفضل المواصفات الفنية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وذلك طبقاً للنظام الألماني الذي يتميز بالجدية والانضباط والكفاءة.

