اقتصاد وأسواق

السيسي يتابع جهود تعميق التصنيع المحلي لتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل

وجه بإنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات
دينا مجدي 5:33 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22 5:33 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وفقًا لتصريحات بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، كما شدد على ضرورة العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين، في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة.

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 كما تناول عدة زوايا، أهمها ضرورة إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

كما وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصةً من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصةً في الدول الأفريقية.

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وذكر المتحدث الرسمي أن وزيرة الصناعة، عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات.

كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات، حيث شهد عام 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية، لتسجل حوالي 32,3 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020، خاصةً في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء.

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بقلم دينا مجدي

كاتبة وصحفية بجريدة المال، حاصلة على بكالريوس إعلام من الجامعة البريطانية في مصر، قسم الإذاعة والتليفزيون، مذيعة ومراسلة

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