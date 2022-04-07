اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الموافق 7-4-2022، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة “جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية”.

واستعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلاً عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.

كما عرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة.