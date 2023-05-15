السيسي يتابع تنفيذ مشروعات شركة «سكاتك» النرويجية في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين مع رئيس شركة “سكاتك” النرويجية وكبار مسئوليها لمتابعة مشروعات الشركة واستثماراتها المتنوعة في مصر في مجال الطاقة المتجددة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وشركة سكاتك هي شركة نرويجية متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، وتحلية ومعالجة المياه والهيدروجين الأخضر، وتعتمد على استراتيجية شاملة تنتقل خلالها من شركة للطاقة الشمسية إلى شركة متجددة.

وتأتي سكاتك دائمًا شريكًا لمصر؛ إذ أن الشركة دائمًا ما تحرص على الاستثمار داخل الدولة، وتوفد مسؤوليها وخبرائها ومستثمرين مؤسسيين من القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم؛ لتقديم التعاون اللازم والحلول الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة.