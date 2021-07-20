استثمار

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الفنون في العلمين الجديدة

استمع السيسي إلى شرح مفصل من وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ
المال - خاص 4:23 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21 4:23 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب صلاة العيد اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بمدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة.

واستمع السيسي إلى شرح مفصل من وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون في العلمين الجديدة ، التي تعتبر متنفسًا ترفيهيًا ثقافيًا لمدينة العلمين والساحل الشمالي على مساحة ٢٦٠ فدانا.

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وتضم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومبنى للأوبرا.

إضافة إلى قاعات تدريب وأرض للمعارض، كما تضم أيضا مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، بالاضافة إلى مكتبة مركزية ودور عبادة.

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بقلم المال - خاص

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