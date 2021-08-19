بورصة وشركات

السيسي يتابع الموقف التنفيذي للتعاون مع «لورسن» لتطوير الصناعات البحرية

ذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية
المال - خاص 4:54 م, الخميس, 19 أغسطس 21 4:54 م, الخميس, 19 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس، بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية.

وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد شلبي، والعقيد بحري محمد المخزنجي، بقيادة القوات البحرية، كما حضر من جانب الشركة الألمانية جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، وماجد منصور وكيل الشركة في مصر.

اقرأ أيضا  «خالص» تتعاقد مع نادى الزمالك لسداد قيم الاشتراكات إلكترونيًا بالتعاون مع البنك الأهلى

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لورسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر.

وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

البورصة المصرية تغلق تعاملات الأسبوع على هبوط جماعي وتداولات 1.8 مليار جنيه

رجب عزالدين 5:14 م, الخميس, 19 أغسطس 21

«القاهرة للاستثمار» تحصل على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء جامعة بدر أسيوط

رجب عزالدين 4:10 م, الخميس, 19 أغسطس 21

عامر جروب تضاعف أرباحها خمس مرات إلى 176 مليون جنيه في ستة أشهر

رجب عزالدين 1:43 م, الخميس, 19 أغسطس 21

البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على هبوط والأجانب يتجهون للبيع

رجب عزالدين 11:27 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

القلعة تتصالح فى دعوى شيك بدون رصيد بقيمة 4 مليون دولار

رجب عزالدين 11:10 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

الأسهم الأوروبية تهبط 1% الخميس وسط مخاوف من تشديد السياسات النقدية

محمد عبد السند 10:41 ص, الخميس, 19 أغسطس 21