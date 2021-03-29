اقتصاد وأسواق

«السيسي» يتابع أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء وتطوير قرى الريف المصري

الاجتماع تناول متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، وتطوير قرى الريف المصري
المال - خاص 8:50 م, الأثنين, 29 مارس 21 8:50 م, الأثنين, 29 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، وتطوير قرى الريف المصري.

وقد وجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية خاصةً فيما يتعلق بمشروعات قطاع الانتاج الزراعي، وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 25-3-2021 فى مصر

كما اطلع السيسي على الإجراءات التنفيذية للتجهيزات الكهربائية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة “حياة كريمة” في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بمنح الأولوية للمعدات الكهربائية ذات المكون المحلي بنسبة كبيرة في صناعتها، مع الاعتماد على أحدث التجهيزات والمهمات، بما في ذلك عدادات الكهرباء الذكية.

اقرأ أيضا  السيسي يتلقى تعازي ملك الأردن في ضحايا حادث قطاري سوهاج

وقد استعرض الدكتور محمد شاكر خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء، بما فيها موقف روافع الخط الناقل لمياه مصرف بحر البقر، فضلاً عن عرض تطورات التجهيزات الكهربائية المختلفة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، إضافة إلى الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي والمناطق السكنية.

اقرأ أيضا  شعبة الأخشاب: 10 - %15 زيادات جديدة مرتقبة فى أسعار الواردات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزيرة الصحة: إصدار 2.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8.9 مليارات جنيه

المرسي عزت 8:34 م, الأثنين, 29 مارس 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-3-2021.. وانهيار عيار 21

عمر سالم 8:15 م, الأثنين, 29 مارس 21

رئيس اتحاد الغرف التجارية: إنهاء أزمة جنوح سفينة قناة السويس رسالة طمأنة للعالم

دعاء حسني 7:33 م, الأثنين, 29 مارس 21

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 29-3-2021

محمد مجدي 6:10 م, الأثنين, 29 مارس 21

محافظ مطروح يتفقد الموقع المخصص لإنشاء مجزر آلي جديد بالكيلو 10

معتز محمود 5:00 م, الأثنين, 29 مارس 21

انطلاق الدورة السابعة لمعرض «كافكس – هوتيلير 2021» في الفترة من 1 إلى 3 أبريل

محمد مجدي 4:17 م, الأثنين, 29 مارس 21