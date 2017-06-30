السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى المجر الأحد لحضور قمة الفيش جراد

متابعات: يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، زيارة رسمية إلى المجر لحضور قمة دول تجمع "الفيش جراد"، والتى تضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا. وتأتى الزيارة تلبية لدعوة رئيس وزراء المجر "فيكتور أوربان"، ومصر هى أول دولة من الشرق الأوسط تدعى لحضور هذه القمة، حيث سبقتها ألمانيا والياب

متابعات:

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، زيارة رسمية إلى المجر لحضور قمة دول تجمع “الفيش جراد”، والتى تضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.

وتأتى الزيارة تلبية لدعوة رئيس وزراء المجر “فيكتور أوربان”، ومصر هى أول دولة من الشرق الأوسط تدعى لحضور هذه القمة، حيث سبقتها ألمانيا واليابان فقط.

وقال مصدر مطلع، إن دول “الفيش جراد” صارت قوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبى، ودعوة مصر تؤكد إدراك لقيمتها في الشرق الأوسط، وخاصة فى ضوء انفتاح مصر على أوروبا والعالم.



