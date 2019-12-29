السيسي يبحث هاتفيا مع ماكرون تطورات الأوضاع في ليبيا

أكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار في ليبيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأحد اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

السيسي يؤكد الموقف المصري الهادف لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الرئيس ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار في ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع. لقاء سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

من جانبه؛ أكد الرئيس ماكرون سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا.

و تم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي علي نحو يتضمن جميع جوانب القضية.

كما تطرق الاتصال لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية.

وأعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.

كما شهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة موسم الأعياد واقتراب العام الميلادي الجديد.