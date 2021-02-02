سيـــاســة

السيسي يبحث هاتفيا مع رامافوزا استعدادات القمة الأفريقية وتطورات قضية سد النهضة

خلال اتصال هاتفي
حسين القباني 12:40 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21 12:40 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

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تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، تطرق إلى استعدادات القمة الأفريقية وتطورات قضية سد النهضة .

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيان بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات الجارية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعبر الرئيس السيسي عن التهنئة للرئيس رامافوزا على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام ٢٠٢٠ والتي تواكبت مع العديد من التحديات الاقليمية والعالمية في مقدمتها جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها تداعيات وآثار سلبية واسعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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من جانبه؛ أعرب الرئيس رامافوزا عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة.

كما تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر الايجابية الذي لمسها في إطار مسار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى حل للقضية.

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وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير للرئيس رامافوزا على جهوده في هذا السياق خلال الفترة الماضية، مؤكداً التطلع لأن يشهد هذا الملف الحيوي التقدم المنشود خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الرئاسة الجديدة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، على نحو يساعد على الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق المائية لمصر في مياه نهر النيل.

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بقلم حسين القباني

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