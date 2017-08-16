السيسي يبحث ملفات الأمن مع رئيس رواندا.. عناوين اليوم

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متابعات: تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 16 أغسطس. أخبار مصر * “السيسي” يبحث ملفات الأمن والتنمية ومكافحة الإهاب مع رئيس رواندا. * زيادة التعاون الإقتصادي مع كيجالي .. ورسالة تهنئة للرئيس الكيني بإعادة انتخابه. * الحوار المجتمعى يتواصل ..النقابات تسهم

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 16 أغسطس.

أخبار مصر

* “السيسي” يبحث ملفات الأمن والتنمية ومكافحة الإهاب مع رئيس رواندا.

* زيادة التعاون الإقتصادي مع كيجالي .. ورسالة تهنئة للرئيس الكيني بإعادة انتخابه.

* الحوار المجتمعى يتواصل ..النقابات تسهم مع الحكومة فى التنمية ومواجهة التحديات.

* القوات المسلحة عالجت 3018 شابا من «فيروس سى» خلال عام.

* الفيزياء تعيد البسمة للطلاب.. والتاريخ يصيبهم بالحزن.

*«دانة غاز» الإماراتية تعتزم حفر 3 آبار بمصر.

* القاهرة تستعد لاستضافة المنتدى السادس لمجلس الأعمال المصرى ــ الرومانى.

*الدولار يواصل رحلة الهبوط ويسجل 17.68 جنيه بالبنوك.

*الأهلى بطل الكأس بعد نهاية «العشر العجاف».

* فاز على المصرى 2/1 بعد مباراة مارثوانية تلاعبت بالأعصاب والمشاعر.

الأهرام



* جولـة الرئيس السيسى ترسيخ لتوجه مصر الإفريقى.

* إسماعيل يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى.

* صفحة جديدة فى العلاقات بين روما والقاهرة “المحنك” كانتينى سفيرا لإيطاليا فى مصر.

* الأحزاب: عودة السفير الإيطالى إلى القاهرة انتصار للدبلوماسية المصرية.

* القوات المسلحة تدفع بلجان لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المقيمين داخل وخارج الوطن.

* إفتتاح مجمع الشباك الواحد لخدمات المصريين فى الخارج بالقاهرة الجديدة.

* جامعة القاهرة : لازيادة فى المصروفات الدراسية ورسوم المدن.

* وزير الصحة: مصنع اللقاحات يحقق الاكتفاء الذاتى.

* اكتشاف 3 مقابر أثرية تعود للعصر البطلمى بالمنيا.

* أول أفواج البر يغادر من ميناء نويبع ..صحة الحجاج مطمئنة و 35 عيادة لمتابعتهم.

*وكيل لجنة الادارة المحلية: تطبيق اللامركزية يقضى نهائيا على فساد المحليات.

* بروتوكول تعاون مع الأمم المتحدة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

* خطة مصرية للاستثمار الزراعى فى دول حوض النيل.

* بزيادة 4% على العام الماضى3.7 مليون طن إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية للموسم الحالى.

* سحر نصر فى لقاء مع نائبى رئيس البنك الأوروبى :إنشاء مجلس استشارى للاستثمار الأجنبى وعقد منتدى مشترك نوفمبر المقبل.

* الملا : طفرة فى جذب الاستثمارات البترولية يدعمها «الاستقرار السياسى».

* جماهير الأبيض تطالب ببقاء شيكابالا .. والرومانى يشترط جهازه كاملا.

الجمهورية

* السيسي يبحث مع رئيس رواندا مكافحة الإرهاب والتطرف.

* الزعيمان يستعرضان رؤية مصر في قضايا المنطقة والتعامل مع الأزمات.

* اكد حرص مصر علي سياسة خارجية ثابتة 4 رسائل مهمة في جولة الرئيس.

* الاحترام المتبادل .. وعدم التدخل .. حل المشاكل بالحوار .. وتجنب الانقسام .

*هيئة الاستعلامات في تحليل شامل للزيارة الأمن والتنمية.. “بوابة العودة” للقارة السمراء.

* مكافحة الإرهاب والاستثمارات ومياه النيل أهداف مشتركة بين مصر وتنزانيا ورواندا وتشاد والجابون.

* ملفات ليبيا والكونغو وأفريقيا الوسطي والصومال علي رأس الاهتمامات.

* رئيس الوزراء تابع الاكتشافات الجديدة في اجتماع “الأعلي للطاقة”.

* توقيع اتفاقية القطار الكهربائي .. بين “السلام والعاصمة الإدارية”.

*زحام كبير في اليوم الأول لسحب كراسة شروط “سكن مصر”.

* وزير الإسكان: 7% خصم للسداد الفوري.. والتقديم يبدأ 10 سبتمبر.

* بحضور الشريف وأبوالنجا وجمال الدين:”محلب” يترأس أول اجتماعات لجنة تنمية جنوب الوادي بالمنيا.

*بتكلفة 700 مليون جنيه منحة إماراتية إفتتاح أكبر مصنع للأمصال واللقاحات في الشرق الأوسط.

* ينتج أمصالاً “منقذة للحياة”.. ويغطي احتياجاتنا ويصدر للخارج.

* بالمنطقة الجبلية بطريق “الفرافرة ــ ديروط” الداخلية: تصفية “إرهابيين” في معركة بالرصاص في الوادي الجديد.

* الأزهر يعقد مؤتمراً دولياً عن فلسطين .

* الجامعة العربية: إسرائيل تحتجز جثامين الشهداء لسرقة أعضائهم.

* الهندسة والتمريض والحاسب.. في مقدمة الرغبات.

* 40 ألف طالب سجلوا.. في اليوم الأول لتنسيق الدبلومات.

* “التعليم العالي” تستعجل نتائج تظلمات الثانوية العامة منعا للارتباك.

*وكيل وزارة تعليم القاهرة إنتهاء تظلمات المرحلة الأولي رياض الأطفال..

* الثلاثاء ..تنسيق الثانوي العام 216 درجة والانتهاء من صيانة المدارس قبل العيد.

*شروط تعجيزية لبيتوركا لتدريب الزمالك ..مطلوب 8 مساعدين خواجات..

* يحيي علي أبواب الرحيل شيكابالا وقمر خارج القائمة الأولي للفارس الأبيض.