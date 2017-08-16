السيسي يبحث ملفات الأمن مع رئيس رواندا.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 16 أغسطس.
أخبار مصر
* “السيسي” يبحث ملفات الأمن والتنمية ومكافحة الإهاب مع رئيس رواندا.
* زيادة التعاون الإقتصادي مع كيجالي .. ورسالة تهنئة للرئيس الكيني بإعادة انتخابه.
* الحوار المجتمعى يتواصل ..النقابات تسهم مع الحكومة فى التنمية ومواجهة التحديات.
* القوات المسلحة عالجت 3018 شابا من «فيروس سى» خلال عام.
* الفيزياء تعيد البسمة للطلاب.. والتاريخ يصيبهم بالحزن.
*«دانة غاز» الإماراتية تعتزم حفر 3 آبار بمصر.
* القاهرة تستعد لاستضافة المنتدى السادس لمجلس الأعمال المصرى ــ الرومانى.
*الدولار يواصل رحلة الهبوط ويسجل 17.68 جنيه بالبنوك.
*الأهلى بطل الكأس بعد نهاية «العشر العجاف».
* فاز على المصرى 2/1 بعد مباراة مارثوانية تلاعبت بالأعصاب والمشاعر.
الأهرام
* جولـة الرئيس السيسى ترسيخ لتوجه مصر الإفريقى.
* إسماعيل يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى.
* صفحة جديدة فى العلاقات بين روما والقاهرة “المحنك” كانتينى سفيرا لإيطاليا فى مصر.
* الأحزاب: عودة السفير الإيطالى إلى القاهرة انتصار للدبلوماسية المصرية.
* القوات المسلحة تدفع بلجان لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المقيمين داخل وخارج الوطن.
* إفتتاح مجمع الشباك الواحد لخدمات المصريين فى الخارج بالقاهرة الجديدة.
* جامعة القاهرة : لازيادة فى المصروفات الدراسية ورسوم المدن.
* وزير الصحة: مصنع اللقاحات يحقق الاكتفاء الذاتى.
* اكتشاف 3 مقابر أثرية تعود للعصر البطلمى بالمنيا.
* أول أفواج البر يغادر من ميناء نويبع ..صحة الحجاج مطمئنة و 35 عيادة لمتابعتهم.
*وكيل لجنة الادارة المحلية: تطبيق اللامركزية يقضى نهائيا على فساد المحليات.
* بروتوكول تعاون مع الأمم المتحدة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
* خطة مصرية للاستثمار الزراعى فى دول حوض النيل.
* بزيادة 4% على العام الماضى3.7 مليون طن إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية للموسم الحالى.
* سحر نصر فى لقاء مع نائبى رئيس البنك الأوروبى :إنشاء مجلس استشارى للاستثمار الأجنبى وعقد منتدى مشترك نوفمبر المقبل.
* الملا : طفرة فى جذب الاستثمارات البترولية يدعمها «الاستقرار السياسى».
* جماهير الأبيض تطالب ببقاء شيكابالا .. والرومانى يشترط جهازه كاملا.
الجمهورية
* السيسي يبحث مع رئيس رواندا مكافحة الإرهاب والتطرف.
* الزعيمان يستعرضان رؤية مصر في قضايا المنطقة والتعامل مع الأزمات.
* اكد حرص مصر علي سياسة خارجية ثابتة 4 رسائل مهمة في جولة الرئيس.
* الاحترام المتبادل .. وعدم التدخل .. حل المشاكل بالحوار .. وتجنب الانقسام .
*هيئة الاستعلامات في تحليل شامل للزيارة الأمن والتنمية.. “بوابة العودة” للقارة السمراء.
* مكافحة الإرهاب والاستثمارات ومياه النيل أهداف مشتركة بين مصر وتنزانيا ورواندا وتشاد والجابون.
* ملفات ليبيا والكونغو وأفريقيا الوسطي والصومال علي رأس الاهتمامات.
* رئيس الوزراء تابع الاكتشافات الجديدة في اجتماع “الأعلي للطاقة”.
* توقيع اتفاقية القطار الكهربائي .. بين “السلام والعاصمة الإدارية”.
*زحام كبير في اليوم الأول لسحب كراسة شروط “سكن مصر”.
* وزير الإسكان: 7% خصم للسداد الفوري.. والتقديم يبدأ 10 سبتمبر.
* بحضور الشريف وأبوالنجا وجمال الدين:”محلب” يترأس أول اجتماعات لجنة تنمية جنوب الوادي بالمنيا.
*بتكلفة 700 مليون جنيه منحة إماراتية إفتتاح أكبر مصنع للأمصال واللقاحات في الشرق الأوسط.
* ينتج أمصالاً “منقذة للحياة”.. ويغطي احتياجاتنا ويصدر للخارج.
* بالمنطقة الجبلية بطريق “الفرافرة ــ ديروط” الداخلية: تصفية “إرهابيين” في معركة بالرصاص في الوادي الجديد.
* الأزهر يعقد مؤتمراً دولياً عن فلسطين .
* الجامعة العربية: إسرائيل تحتجز جثامين الشهداء لسرقة أعضائهم.
* الهندسة والتمريض والحاسب.. في مقدمة الرغبات.
* 40 ألف طالب سجلوا.. في اليوم الأول لتنسيق الدبلومات.
* “التعليم العالي” تستعجل نتائج تظلمات الثانوية العامة منعا للارتباك.
*وكيل وزارة تعليم القاهرة إنتهاء تظلمات المرحلة الأولي رياض الأطفال..
* الثلاثاء ..تنسيق الثانوي العام 216 درجة والانتهاء من صيانة المدارس قبل العيد.
*شروط تعجيزية لبيتوركا لتدريب الزمالك ..مطلوب 8 مساعدين خواجات..
* يحيي علي أبواب الرحيل شيكابالا وقمر خارج القائمة الأولي للفارس الأبيض.