السيسي يبحث مع وزير الصناعة الإماراتي تعزيز التعاون بمجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك خلدون المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.

وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرحباً بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وترسيخاً للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كافة المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، ترسيخاً للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، نقل الدكتور سلطان الجابر إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد، مشيداً بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسي ، وهو ما يوفر فرصاً متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل، ومؤكداً في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.