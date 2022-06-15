السيسي يبحث مع ملك البحرين تطورات القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين تناول تطورات القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وتم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتم التوافق على استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا، ولمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.