السيسي يبحث مع مدبولي استراتيجية الاستفادة من الموارد المائية

خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان. وصرح السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الحكومة ووزارة…

خاص

اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

وصرح السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الحكومة ووزارة الإسكان.

واستعرض مصطفى مدبولي خطة الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية للدولة، ومن ضمنها تطوير وتحديث محطات معالجة مياه الصرف ثلاثياً في مناطق الصعيد والظهير الصحراوى والدلتا وشمال الجمهورية وشرق قناة السويس والتجمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن استخدام أفضل أساليب الري الحديث لترشيد استخدام المياه، وذلك باشتراك وزارات الري والإسكان والزراعة والصحة.

وأكد الرئيس أهمية تطبيق الضوابط اللازمة للاستخدام الآمن لمياه الصرف المُعالجة، وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.

كما عرض القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء خطة الحكومة لتنمية قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مشيراً إلى الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن من قبل مختلف مؤسسات الدولة.

ووجه الرئيس بضرورة وضع مخطط شامل لتنمية قرية الروضة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء لضمان سرعة تنفيذ المخطط.

وأضاف السفير، بسام راضي أن الاجتماع تطرق إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المدن الجديدة خاصة مدينة المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وآخر مستجدات مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو. كما تطرق أيضاً إلى إجراءات مراجعة منظومة التغذية المدرسية،

واستعرض الدكتور، مصطفى مدبولي آليات الرقابة والتوزيع الجاري اتباعها للتأكد من حسن سير المنظومة وضمان حصول التلاميذ على العناصر الغذائية السليمة.