استثمار

السيسي يبحث مع مجموعة «لورسن» الألمانية تطوير منظومة الصناعات البحرية

الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية
المال - خاص 6:14 م, الخميس, 22 يوليو 21 6:14 م, الخميس, 22 يوليو 21

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية.

حضر اللقاء الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية.

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وأشار المتحدث إلى أن ذلك يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.

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بقلم المال - خاص

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