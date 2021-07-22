استثمار

السيسي يبحث مع مجموعة «دونيل» البلجيكية الاستفادة من خبراتها البحرية

حضر اللقاء الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية
المال - خاص 5:58 م, الخميس, 22 يوليو 21 5:58 م, الخميس, 22 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جان دونيل، مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك.

حضر اللقاء الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعده المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية. 

اقرأ أيضا  رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر.

كما تناول الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال وأسلوب تحقيقها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

اقرأ أيضا  تذكرة الدخول 10 جنيهات وتشمل مسرحا للطفل.. تجهيز الحديقة الدولية لاستقبال زوار عيد الأضحى
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السيسي يبحث مع مجموعة «لورسن» الألمانية تطوير منظومة الصناعات البحرية

المال - خاص 6:14 م, الخميس, 22 يوليو 21

وزيرة التخطيط تلتقي وفد «كوبتك أورفانز» لبحث التعاون في مبادرة «حياة كريمة»

السيد فؤاد 12:35 م, الخميس, 22 يوليو 21

ترفيق 4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج باستثمارات 3.6 مليار جنيه

عصام عميرة 11:25 ص, الخميس, 22 يوليو 21

«البيئة» تشكل لجنة عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى بشاطئ المناخ فى بورسعيد

عصام عميرة 5:12 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

تذكرة الدخول 10 جنيهات وتشمل مسرحا للطفل.. تجهيز الحديقة الدولية لاستقبال زوار عيد الأضحى

عصام عميرة 3:54 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

التنمية المحلية: مقابلة 610 متقدمين لوظائف رؤساء المدن والأحياء خلال الأسبوع الأول

عصام عميرة 1:37 م, الأربعاء, 21 يوليو 21