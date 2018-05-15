السيسي يبحث مع مجموعة بولي الصينية زيادة استثماراتها في مصر

المال- خاص استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وانج لين نائب رئيس مجموعة شركات "بولي الدولية الصينية-Poly" المتخصصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة…

المال- خاص

استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وانج لين نائب رئيس مجموعة شركات “بولي الدولية الصينية-Poly” المتخصصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أشاد بالتعاون القائم مع مجموعة بولي الصينية الدولية في عدد من المجالات، ومنها تصنيع سيارات الركاب الكهربائية في مصر وتنفيذ منظومة متكاملة للبنية التحتية لوسائل الشحن الكهربائي للسيارات، وكذا إنشاء مصنع لإطارات السيارات في مصر، فضلاً عن المشاركة في مشروعات القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها في مصر.

وأكد الرئيس في هذا الإطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية في مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الصين والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مُشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وانج لين أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مجموعة “بولى” الصينية بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية وحرصها على تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة في ظل النمو الاقتصادي المتزايد في مصر والمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها.

كما استعرض نائب رئيس المجموعة الصينية استراتيجية تطوير مشروعاتها المستقبلية في مصر.

وأكد أن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً رئيسياً لصناعاتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ضوء ثقة المجموعة الكبيرة في مناخ الاستثمار المصري الذي يتمتع بإمكانيات ومقومات متميزة ومتنوعة، بالإضافة إلى ما يربطها بالصين والتجمعات الاقتصادية الإقليمية من اتفاقيات تجارية تفضيلية.

وذكر السفير، بسام راضي أن اللقاء شهد تناولاً لمجالات التعاون بين مصر والمجموعة الصينية، حيث تم استعراض الإجراءات المتعددة التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار بالقطاعات التصنيعية المختلفة بهدف تحقيق التنمية الشاملة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.