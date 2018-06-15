السيسي يبحث مع فرماجو آخر تطورات الأوضاع في الصومال

المال- خاص تلقى الرئيس، عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي، محمد عبد الله فرماجو. وقال السفير، بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان إن فرماجو تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والا

المال- خاص

تلقى الرئيس، عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي، محمد عبد الله فرماجو.

وقال السفير، بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان إن فرماجو تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار، وللحكومة المصرية الجديدة التوفيق والنجاح.

وأعرب الرئيس عن خالص تقديره للرئيس الصومالى، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة الصومال الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.

كما تناول الاتصال آخر تطورات الأوضاع في الصومال، حيث استعرض الرئيس الصومالى الخطوات التى تقوم بها بلاده لمكافحة الإرهاب.

وأعرب عن حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا.

وأشار الرئيس من جانبه إلى قوة العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، مؤكداً استمرار موقف مصر الداعم للصومال.

وأعرب عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.

