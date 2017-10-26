السيسي يبحث مع شركة كهرباء فرنسا زيادة استثماراتها بمصر

رئيس الشركة يستعرض المشروعات التي يجرى تنفيذها فى مصرالمال-خاصاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون بيرنار ليفي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا العاملة فى مجالات الطاقة بمختلف أنواعها.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء الأهمية التى

رئيس الشركة يستعرض المشروعات التي يجرى تنفيذها فى مصر

المال-خاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون بيرنار ليفي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا العاملة فى مجالات الطاقة بمختلف أنواعها.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء الأهمية التى توليها مصر لتنويع مصادرها من الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية المتنامية وتوفير الطاقة اللازمة للصناعة، منوهاً إلى الجهود التي يتم بذلها للارتقاء بمناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة فى مصر، وتطوير نشاطها فى مجالات الطاقة المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس شركة كهرباء فرنسا استعرض خلال اللقاء المشروعات التى تعكف الشركة فى الوقت الحالى على تنفيذها فى مصر، خاصة فى مجالات التنقيب عن الغاز وتنفيذ محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأكد “ليفى” حرص شركته على تكثيف نشاطها فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تقديرات الشركة بوجود فرص كثيرة تتيحها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر.

كما أكد المسئول الفرنسي حرص شركته على الاستمرار في التشاور مع الجانب المصري لبحث فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.