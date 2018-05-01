السيسي يبحث مع رئيس قبرص تفعيل أطر التعاون الاقتصادي

المال- خاص استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، ”نيكوس أنستاسيادس“ رئيس جمهورية قبرص والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وسفير قبرص بالقاهرة. وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم…

المال- خاص

استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، ”نيكوس أنستاسيادس“ رئيس جمهورية قبرص والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وسفير قبرص بالقاهرة.

وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالرئيس القبرصي، مشيداً بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، وحرص الدولتين على دفعها لآفاق آرحب.

كما أثنى الرئيس على حرص الرئيس القبرصي على المشاركة فعاليات أسبوع العودة للجذور، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين شعوب مصر وقبرص واليونان.

كما أعرب الرئيس عن تقديره لمواقف قبرص إزاء مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس قوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وقبرص.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس القبرصي من جانبه أعرب عن سعادته بالتواجد في مصر والمشاركة في أسبوع إحياء جذور الجاليات القبرصية واليونانية في مصر، مؤكداً اعتزازه بما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين حاليا من تقدم كبير

وأعرب عن حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها لما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وذكر السفير، بسام راضي أن المباحثات تناولت كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأكد الرئيسان أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في البلدين، سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما تم بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، وتطورات الأزمات في المنطقة، فضلاً عن مساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وآخر مستجدات القضية القبرصية.