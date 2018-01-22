السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات الفرنسية قضايا الشرق الأوسط

المال- خاصاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برنارد إيمييه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمسئول الفرنسي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً على

المال- خاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برنارد إيمييه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمسئول الفرنسي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس “إيمانويل ماكرون”، مؤكداً على خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية وما تتميز به من قوة وعمق.

كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة التعاون المكثف بين البلدين في العديد من المجالات، أخذاً في الاعتبار الشراكة القائمة بين الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الضيف الفرنسي نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس “ماكرون”، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وثيق وعلاقات قوية وتاريخية.

كما أكد رئيس الاستخبارات الفرنسية حرص بلاده على التنسيق والتشاور المستمر مع الجانب المصري إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، ولاسيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم بالشرق الأوسط، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري في تدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة ومساعيها للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

وذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تناول بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.