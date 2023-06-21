السيسي يبحث مع رئيس ألستوم الفرنسية زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، “هنري بوبار لافارج” رئيس مجموعة “ألستوم” الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام، حيث أشاد الرئيس بالتعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة لهذه الشركات في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة.

وشدد السيسي على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في الأنشطة المشتركة مع شركة ألستوم الفرنسية، مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.

ومن جانبه؛ أكد رئيس الشركة الفرنسية اعتزام التوسع في أعمال الشركة في مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام المصري، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من حجم المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها في

، التي يتميز العمل فيها بالكفاءة والسرعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية، فضلاً عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراسة تفاصيلها بين الجانبين.